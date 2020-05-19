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Після відновлення метро у Києві працюватиме без жетонів

Вівторок, 19 травня 2020, 09:09
Після відновлення метро у Києві працюватиме без жетонів

Після відновлення роботи столичного метрополітену пасажири зможуть користуватимуться виключно електронним квитком.

Джерело: пресслужба київського метрополітену

Деталі: Зокрема, сплачувати за проїзд на турнікетах можна буде:

  • KyivSmardCard;
  • Карткою метро (до 31.03.2021);
  • Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;
  • Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;
  • Мобільним додатком KyivSmardСard;
  • Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Водночас, протягом місяця з дати відновлення роботи метро пасажири зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро мають використовувати Картку киянина.

Повідомляється, що до відновлення роботи метрополітену е-квиток можна купити у Т-кiосках, яких у столиці понад 300. Вони розташовані здебільшого на зупинках громадського транспорту.

У метрополітені закликали заздалегідь підготуватися до оплати проїзду, щоб уникнути черг.

Також там нагадали, що пасажири наземного транспорту зможуть до 1 липня придбати квиток на проїзд безпосередньо у кондуктора в трамваї, тролейбусі чи автобусі. 

Українська правда

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Теми: метроКиївкарантин
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