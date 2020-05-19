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После восстановления метро в Киеве будет работать без жетонов

Вторник, 19 мая 2020, 09:09
После восстановления метро в Киеве будет работать без жетонов

После восстановления работы столичного метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.

Источник: пресс-служба киевского метрополитена

Детали: В частности, оплачивать проезд на турникетах можно будет:

  • KyivSmardCard;
  • Карточкой метро (до 31.03.2021)
  • Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
  • Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
  • Мобильным приложением KyivSmardСard;
  • Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В то же время, в течение месяца с даты возобновления работы метро пассажиры смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина.

Сообщается, что к восстановлению работы метрополитена е-билет можно купить в Т-киосках, которых в столице более 300. Они расположены в основном на остановках общественного транспорта.

В метрополитене призвали заранее подготовиться к оплате проезда, чтобы избежать очередей.

Также там напомнили, что пассажиры наземного транспорта смогут до 1 июля приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе.

Украинская правда

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Темы: метроКиевкарантин
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