После восстановления метро в Киеве будет работать без жетонов
После восстановления работы столичного метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.
Источник: пресс-служба киевского метрополитена
Детали: В частности, оплачивать проезд на турникетах можно будет:
- KyivSmardCard;
- Карточкой метро (до 31.03.2021)
- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
- Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- Мобильным приложением KyivSmardСard;
- Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
В то же время, в течение месяца с даты возобновления работы метро пассажиры смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.
Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина.
Сообщается, что к восстановлению работы метрополитена е-билет можно купить в Т-киосках, которых в столице более 300. Они расположены в основном на остановках общественного транспорта.
В метрополитене призвали заранее подготовиться к оплате проезда, чтобы избежать очередей.
Также там напомнили, что пассажиры наземного транспорта смогут до 1 июля приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе.