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В Україні знову одужали від COVID-19 більше людей, ніж захворіли

Вівторок, 19 травня 2020, 09:11

За добу 18 травня в Україні виявлено 260 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, померли від неї 13 хворих, одужали 356 пацієнтів, ще 945 осіб мають підозру.

Джерело: дані РНБО, брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова голови МОЗ: "За минулу добу захворіло 260 осіб, з них 24 дитини та 46 медпрацівників. Було госпіталізовано 107 осіб. За останню добу зафіксовано 13 летальних випадків. При цьому одужали 356 осіб.

Це вже другий раз за час пандемії, коли кількість одужавших (в Україні) перевищила кількість захворівших".

Деталі: Загалом за час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 18 876 осіб, з них 5 632 одужали, 548 померли

 
 

УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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