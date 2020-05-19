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В Україні знову одужали від COVID-19 більше людей, ніж захворіли

Вівторок, 19 травня 2020, 09:11
В Україні знову одужали від COVID-19 більше людей, ніж захворіли

За добу 18 травня в Україні виявлено 260 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, померли від неї 13 хворих, одужали 356 пацієнтів, ще 945 осіб мають підозру.

Джерело: дані РНБО, брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова голови МОЗ: "За минулу добу захворіло 260 осіб, з них 24 дитини та 46 медпрацівників. Було госпіталізовано 107 осіб. За останню добу зафіксовано 13 летальних випадків. При цьому одужали 356 осіб.

Це вже другий раз за час пандемії, коли кількість одужавших (в Україні) перевищила кількість захворівших".

Деталі: Загалом за час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 18 876 осіб, з них 5 632 одужали, 548 померли

 

Загалом захворіли 1348 дітей та 3696 медиків. Серед медпрацівників померли 27 осіб, одужали 1445 осіб.

На амбулаторному лікуванні 12 898 пацієнтів, з них 1114 дітей та 3025 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 5978 осіб, з них 234 дитини та 671 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легень потребували 245 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

 

Передісторія: 13 травня в Україні вперше кількість одужань була більша за кількість нових хворих за добу.

УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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