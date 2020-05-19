В Украине снова выздоровели от COVID-19 больше людей, чем заболели

За сутки 18 мая в Украине выявлено 260 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, умерли от нее 13 больных, выздоровели 356 пациентов, еще у 945 человек подозревают коронавирус.

Источник: данные СНБО, брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь главы Минздрава: "За минувшие сутки заболели 260 человек, из них 24 ребенка и 46 медработников. Были госпитализированы 107 человек. За последние сутки зафиксировано 13 летальных случаев. При этом выздоровели 356 человек.

Это уже второй раз за время пандемии, когда количество выздоровевших (в Украине) превысило количество заболевших".

Детали: Всего за время пандемии в Украине заболели коронавирусной болезнью 18 876 человек, из них 5 632 выздоровели, 548 умерли.

В целом заболели 1348 детей и 3696 медиков. Среди медработников умерли 27 человек, выздоровели 1445 человек.

На амбулаторном лечении 12 898 пациентов, из них 1114 детей и 3025 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 245 людям, в том числе одному ребенку и 21 медику.

Предыстория: 13 мая в Украине впервые количество выздоровлений было больше чем количество новых заболевших за сутки.