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Регіони будуть виходити з карантину на основі 3 критеріїв – Степанов

Вівторок, 19 травня 2020, 09:30

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні введуть 3 критерії щодо захворюваності та коронавірус, від яких буде залежати вихід з карантину.

Джерело: брифінг Степанова 19 травня

Пряма мова: "Ми запроваджуємо три критерії щодо захворюваності та коронавірус та його розповсюдження.

Які ці критерії – це захворюваність за останні 7 днів на 100 тисяч населення, це заповненість ліжок у лікарнях, які лікують хворих на коронавірусну хворобу,  вона не повинна перевищувати 50%, та кількість тестувань, які проводяться в кожному регіоні.

Всі ці критерії відповідають кожному етапу (виходу з карантину - ред.), якщо дотримується той чи інший регіон певних критеріїв, то він може переходити на наступний етап пом’якшень. Ці етапи ми будемо вводити відповідно 22 травня, 1 червня, 10 червня і 21 червня".

Доповнюється…

Альона Мазуренко, УП
Теми: коронавірускарантинCovid-2019МОЗ


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