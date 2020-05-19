Регіони будуть виходити з карантину на основі 3 критеріїв – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні введуть 3 критерії щодо захворюваності та коронавірус, від яких буде залежати вихід з карантину.

Джерело: брифінг Степанова 19 травня

Пряма мова: "Ми запроваджуємо три критерії щодо захворюваності та коронавірус та його розповсюдження.

Які ці критерії – це захворюваність за останні 7 днів на 100 тисяч населення, це заповненість ліжок у лікарнях, які лікують хворих на коронавірусну хворобу, вона не повинна перевищувати 50%, та кількість тестувань, які проводяться в кожному регіоні.

Всі ці критерії відповідають кожному етапу (виходу з карантину - ред.), якщо дотримується той чи інший регіон певних критеріїв, то він може переходити на наступний етап пом’якшень. Ці етапи ми будемо вводити відповідно 22 травня, 1 червня, 10 червня і 21 червня".

Деталі: За його словами, карантин після 22 травня продовжать, але він буде адаптивним. Зокрема, МОЗ введе етапи пом’якшення - кожен етап триватиме 10 днів.

Степанов нагадав, що з 22 травня відновиться робота міського і приміського транспорту, але при дотриманні певних обмежень.

Нагадаємо: Кабмін на наступному засіданні розгляне відновлення з 22 травня роботи міського та приміського транспорту, готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів), проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), а також проведення церковної служби (не більше 1 особи на 10 м²).

Також уряд розгляне можливість відновлення роботи дитячих садочків та метрополітену з 25 травня, якщо це дозволятиме епідемічна ситуація.