Регионы будут выходить из карантина на основе 3 критериев – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине введут 3 критерия по заболеваемости на коронавирус, от которых будет зависеть выход из карантина.

Источник: брифинг Степанова 19 мая

Прямая речь: "Мы вводим три критерия по заболеваемости на коронавирус и его распространению.

Каковы эти критерии - это заболеваемость за последние 7 дней в 100 000 населения, это заполненность коек в больницах, которые лечат больных коронавирусной болезнью, она не должна превышать 50%, и количество тестирований, проводимых в каждом регионе.

Все эти критерии соответствуют каждому этапу (выхода из карантина - ред.), если соблюдает тот или иной регион определенных критериев, то он может переходить на следующий этап смягчений. Эти этапы мы будем вводить соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня".

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