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В Одесі від обвалу будинку ніхто не постраждав

Вівторок, 19 травня 2020, 10:22
В Одесі від обвалу будинку ніхто не постраждав

Місце знаходження всіх мешканців одеського будинку, що обвалився 18 травня, встановлено – попередньо жертв та постраждалих немає.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Вранці 19 травня ДСНС вела підготовчі роботи по демонтажу стіни та крівлі будівлі.

 

18 травня на вул. Торгова, 20, в Одеса обвалилася частина будівлі 4-поверхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир. З будинку вивели 8 мешканців, у тому числі 2 дітей.

Частково пошкоджено 3 квартири (4, 3 та 2 поверхи, на першому поверсі – арка), де проживало 17 осіб, які на момент обрушення були відсутні.

Теми: ОдесаДСНС
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