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В Одессе от обрушения дома никто не пострадал

Вторник, 19 мая 2020, 10:22
В Одессе от обрушения дома никто не пострадал

Место нахождения всех жителей одесского дома, обрушившегося 18 мая, установлено – предварительно жертв и пострадавших нет.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Утром 19 мая ГСЧС вела подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания.

 

18 мая на ул. Торговая, 20, в Одесса обвалилась часть 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Из дома вывели 8 жителей, в том числе 2 детей.

Частично повреждены 3 квартиры (4, 3 и 2 этажа, на первом этаже – арка), где проживало 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали.

Темы: ОдессаГСЧС
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