Епідемія у Німеччині: кількість загиблих перевищила 8 тисяч

Кількість загиблих від коронавірусу у Німеччині перевищила 8 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на останні дані Інституту Роберта Коха.

За підсумками останньої доби, кількість померлих від коронавірусу у Німеччині зросла до 8 007 осіб.

За останні 24 години померли 72 хворих. Це більше, ніж у попередні дні – 21 вчора, 33 у неділю, 57 у суботу. Різкий "стрибок" може пояснюватися затримкою даних за вихідні, які часто потрапляють у статистику вівторка.

За останню добу виявили 513 нових хворих. Це більше, ніж 342 вчора, але все ще менше, ніж понад 900 випадків кілька днів поспіль на минулому тижні.

Найбільший приріст нових випадків – у Баварії (132) та Північному Рейні-Вестфалії (120). У деяких землях, як Мекленбург-Передня Померанія та Шлезвіг-Гольштейн, не зареєстрували жодного нового випадку.

Коефіцієнт відтворення вірусу, що позначає, скільки людей в середньому інфікує один хворий на 18 травня складав 0,91 – менше 1. Як повідомлялося раніше, минулого тижня він вперше за тривалий час піднімався вище "1".

З початку епідемії у Німеччині зареєстрували 175 210 підтверджених випадків коронавірусу. Одужали вже близько 155 700 людей, з них 1100 – за останню добу.

Нагадаємо, з минулого понеділка у Німеччині почалися нові послаблення карантинних обмежень. Правила відрізняються залежно від землі.