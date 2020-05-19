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Эпидемия в Германии: число погибших превысило 8 тысяч

Вторник, 19 мая 2020, 10:25

Количество погибших от коронавируса в Германии превысило 8 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на последние данные Института Роберта Коха.

По итогам последних суток, количество умерших от коронавируса в Германии выросло до 8007 человек.

За последние 24 часа умерли 72 больных. Это больше, чем в предыдущие дни - 21 вчера, 33 в воскресенье, 57 в субботу. Резкий "скачок" может объясняться задержкой данных за выходные, которые часто попадают в статистику вторника.

За последние сутки обнаружили 513 новых больных. Это больше, чем 342 вчера, но все еще меньше, чем более 900 случаев несколько дней подряд на прошлой неделе.

Наибольший прирост новых случаев - в Баварии (132) и Северном Рейне-Вестфалии (120). В некоторых землях, как Мекленбург-Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн, не зарегистрировали ни одного нового случая.

Коэффициент воспроизводства вируса, который обозначает, сколько людей в среднем инфицирует один больной, на 18 мая составлял 0,91 - меньше 1. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе он впервые за долгое время поднимался выше "1".

С начала эпидемии в Германии зарегистрировали 175 210 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели уже около 155 700 человек, из них 1100 - за последние сутки.

Напомним, с прошлого понедельника в Германии начались новые послабления карантина. Правила зависят от региона.

Темы: Германиякоронавирус


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