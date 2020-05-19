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11 країн ЄС домовились про правила безпечної відпустки влітку

Вівторок, 19 травня 2020, 10:50

У понеділок 11 держав Європейського Союзу погодили низку правил щодо того, як створити безпечні умови для проведення літньої відпустки у Європі на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini

Про домовленість країни оголосили після відеоконференції між міністрами закордонних справ Греції, Кіпру, Німеччини, Іспанії, Італії, Австрії, Хорватії, Португалії, Мальти, Словенії та Болгарії. 

Угода заснована на керівних принципах, виданих минулого тижня Європейською комісією, і має на меті координацію держав при відкритті кордонів для туристів.

У спільній заяві міністри зазначили, що вони домовилися про чотири керівні принципи, а саме про те, що підхід поетапних кроків, узгоджених між державами ЄС, є найкращим способом поступової нормалізації транскордонних поїздок. При цьому ключовим пріоритетом є відновлення поїздок, яке б не призвело до неконтрольованого зростання інфекцій. 

Інші два принципи - забезпечення того, щоб громадяни, які вільно подорожують Європою, також могли безпечно повернутися додому, а також що поступове відновлення свободи транскордонних переміщень відбудеться за умови позитивних тенденцій у епідеміологічних ситуаціях в країнах походження і призначення.

"Ми закликаємо туристичні компанії і пов'язані з ними приватні суб'єкти використовувати найближчі тижні для прийняття належних запобіжних заходів для захисту мандрівників після відновлення свободи пересування і подорожей. Ми вважаємо, що це важливий елемент для відновлення довіри громадськості до безпеки подорожей", - йдеться в заяві.

Читайте також – "Готелі, транспорт та відновлення перельотів: як ЄС змінює правила туризму в епоху коронавірусу"

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Теми: ЄСкарантинтуризм
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