Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

11 стран ЕС договорились о правилах безопасного отпуска летом

Вторник, 19 мая 2020, 10:50

В понедельник 11 государств Европейского Союза согласовали ряд правил относительно того, как создать безопасные условия для проведения летнего отпуска в Европе на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

О договоренности страны объявили после видеоконференции между министрами иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии.

Соглашение основано на руководящих принципах, выданных на прошлой неделе Европейской комиссией, и имеет целью координацию государств при открытии границ для туристов.

В совместном заявлении министры отметили, что они договорились о четырех руководящих принципах, а именно о том, что подход поэтапных шагов, согласованных между государствами ЕС, является лучшим способом постепенной нормализации трансграничных поездок. При этом ключевым приоритетом является восстановление поездок, которое не приведет к неконтролируемому росту инфекций.

Другие два принципа - обеспечение того, чтобы граждане, которые свободно путешествуют по Европе, также могли безопасно вернуться домой, а также что постепенное восстановление свободы трансграничных перемещений состоится при условии положительных тенденций в эпидемиологических ситуациях в странах происхождения и назначения.

"Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер для защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Мы считаем, что это важный элемент для восстановления доверия к безопасности путешествий", - говорится в заявлении.

Читайте также - "Гостиницы, транспорт и восстановление перелетов: как ЕС меняет правила туризма в эпоху коронавируса"

Темы: ЕСкарантинтуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
ЕС
Польские врачи начали обследование Саакашвили
"Новая почта" создает отдельную компанию для экспансии на рынок ЕС
В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: