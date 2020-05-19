"Голос" ініціює відставку голови МОЗ, звинувачує Степанова у брехні

Фракція "Голос" збиратиме голоси на відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Джерело: депутатка "Голосу" Олександра Устінова під час виступу у Верховній Раді

Пряма мова: "Нам брешуть про дуже страшний злочин. Два дні тому міністр охорони здоров’я Максим Степанов, якого вже всі охрестили Максим "Костюмов", нам в черговий раз збрехав. Ви всі почули, щодо нас приїхали костюми – і їх будуть розвозити по Україні, по медиках. Я вчора була на митниці, не приїхали костюми.

Замість 72 тисяч костюмів приїхало 29. Нам просто брешуть в обличчя в той час, як в Україні кожного дня сто медичних працівників інфікуються "ковідом".

Вчора почалися страйки в Харкові величезні, коли медики виходили й казали: в нас немає чим себе захистити… Ті, хто зараз знаходяться не в центральних обласних лікарнях, а в районних, – в них немає нічого. Міністерство охорони здоров’я сьогодні фактично вчиняє злочин".

Деталі: За словами Устінової, МОЗ спершу купив костюми для медиків втричі дорожчі – по 488 грн, а тепер ще й не привозять ті костюми.

На думку депутатки від "Голосу", цим МОЗ вчиняє "масове вбивство" медиків. Устінова заявила, що міністр Максим Степанов "краде і вбиває".

Пряма мова: "Ми всі зараз повинні піднімати питання заміщення міністра охорони здоров’я. Сьогодні фракція "Голос" почне збирати підписи за те, щоб ця людина пішла з посади. Я закликаю підписатися під цією постановою. Якщо ви не підпишетеся під нею, ви станете співучасниками цього злочину".