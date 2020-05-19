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"Голос" инициирует отставку главы МОЗ, обвиняет Степанова во лжи

Вторник, 19 мая 2020, 10:56
Голос инициирует отставку главы МОЗ, обвиняет Степанова во лжи

Фракция "Голос" будет собирать голоса на отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Источник: депутат "Голоса" Александра Устинова во время выступления в Верховной Раде

Прямая речь: "Нам лгут об очень страшном преступлении. Два дня назад министр здравоохранения Максим Степанов, которого уже все окрестили Максим "Костюмов", нам в очередной раз солгал. Вы все услышали, что к нам приехали костюмы – и их будут развозить по Украине, по медикам. Я вчера была на таможне, не приехали костюмы.

Вместо 72 тысяч костюмов приехало 29. Нам просто врут в лицо в то время, как в Украине каждый день сто медицинских работников инфицируются "ковидом".

Вчера начались забастовки в Харькове огромные, когда медики выходили и говорили: нам нечем себя защитить... Те, кто сейчас находятся не в центральных областных больницах, а в районных – у них нет ничего. Министерство здравоохранения сегодня фактически совершает преступление".

Детали: По словам Устиновой, МОЗ сначала купил костюмы для медиков втрое дороже – по 488 грн, а теперь еще и не привозят те костюмы.

По мнению депутата от "Голоса", этим Минздрав совершает "массовое убийство" медиков. Устинова заявила, что министр Максим Степанов "ворует и убивает".

Прямая речь: "Мы все сейчас должны поднимать вопрос замещения министра здравоохранения. Сегодня фракция "Голос" начнет собирать подписи за то, чтобы этот человек ушел с должности. Я призываю подписаться под этим постановлением. Если вы не подпишитесь под ним, вы станете соучастниками этого преступления".

Алена Рощенко, УП

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Темы: МинздравГолоскоронавирусСтельмах
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