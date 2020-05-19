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Польща може відкрити кордони з середини червня

Вівторок, 19 травня 2020, 11:32

Польща розглядає можливість зняти обмеження на перетин кордону, впроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу, у середині червня.

Як пише "Європейська правда", про це заявила заступник прем’єра Ядвіга Емілевич в інтерв’ю Polsat News

"Ми допускаємо, що якщо кількість заражень зростатиме не швидше, ніж зараз, ми зможемо відкрити кордони після 15 червня. Я кажу про це з великою обережністю", - зазначила Ядвіга Емілевич.

Вона додала, що не виключає створення "туристичних зон" із сусідами Польщі. Зокрема, такий варіант розглядається для Німеччини.

"Якщо у країнах, які межують з нами, буде контрольована епідемічна ситуація, аналогічні нашим стандарти безпеки та гігієни, і вони висловлять готовність відкрити кордон з нами – ми будемо діяти за принципом партнерства", - зазначила заступниця прем’єра.

Нагадаємо, 13 травня Польща ще на місяць продовжила контроль на кордонах з сусідами-членами ЄС – Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною – до 12 червня. Перетин кордону зараз можливий лише у визначених пунктах.

Водночас, ще 11 травня Литва і Польща відкрили кордони для працівників, підприємців та студентів. Цим категоріям громадян не потрібно відбувати 14-денну ізоляцію. 

Теми: ПольщакордонкарантинкоронавірусCovid-2019


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