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Польша может открыть границы в середине июня

Вторник, 19 мая 2020, 11:32
Польша может открыть границы в середине июня

Польша рассматривает возможность снять ограничения на пересечение границы, внедренные в связи с пандемией коронавируса, в середине июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила заместитель премьера Ядвига Эмилевич в интервью Polsat News.

"Мы допускаем, что если количество заражений будет расти не быстрее, чем сейчас, мы сможем открыть границы после 15 июня. Я говорю об этом с большой осторожностью", - отметила Эмилевич.

Она добавила, что не исключает создания "туристических зон" с соседями Польши. В частности, такой вариант рассматривается для Германии.

"Если в странах, граничащих с нами, контролируемая эпидемическая ситуация, аналогичные нашим стандарты безопасности и гигиены, и они выразят готовность открыть границу с нами - мы будем действовать по принципу партнерства", - отметила заместитель премьера.

Напомним, 13 мая Польша еще на месяц продлила контроль на границах с соседями-членами ЕС - Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня. Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах.

В то же время, еще 11 мая Литва и Польша открыли границы для работников, предпринимателей и студентов. Этим категориям граждан не нужно отбывать 14-дневную изоляцию.

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Темы: ПольшаграницакарантинкоронавирусCovid-2019
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