Усі розділи
Укр / Рус

Росіянину повідомили про підозру в організації вбивства Окуєвої

Вівторок, 19 травня 2020, 11:52

Прокуратура повідомила про підозру в організації вбивства добровольця Аміни Окуєвої громадянину Російської Федерації.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, поліція Київської області

Дослівно ОП: "Встановлено, що підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, він підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль".

Деталі: Поліція повідомляє, що підозрюваному 44 роки. Йому оголосили підозру у вчинені злочинів за ч.3 ст.27, п. 6,11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Підозру направили до посольства Росії. Найближчим часом правоохоронці обіцяють вирішити питання щодо оголошення іноземця в міжнародний розшук.

Крім того, слідчі підготували клопотання щодо доставки затриманого до суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо: В січні 2020 року виконавців злочину затримали.

30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по автомобілю у якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 Аміна Окуєва загинула, Адама Осмаєва поранили.

Доповнюється…

Українська правда
Теми: нападвбивствопрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗаступниця міністра юстиції заявила, що хтось вдерся до її кабінету

Шмигаль уточнив, як послаблять карантин у середу

В Україні знову одужали від COVID-19 більше людей, ніж захворіли

Українські воїни знищили одного російського окупанта — ООС

За добу у світі підтверджено 88 858 нових випадків COVID-19 

відеоГордон заявив, що брав інтерв'ю за сприяння спецслужб, а флешки надіслав у Гаагу

Усі головні новини...
напад
Пірати викрали українця біля берегів Африки
Посольство США закликало розслідувати вбивства журналістів і активістів
Поліція розслідує напад на ромів у Києві, шукає потерпілих
Останні новини
11:53
Курс валют на 19 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:52
Рада відклала розгляд суперечливого президентського законопроєкту про громадянство
11:52
Росіянину повідомили про підозру в організації вбивства Окуєвої
11:43
Всеукраїнська школа онлайн: розклад та теми сьомого навчального тижня
11:37
Ексглава HR-департаменту "Нафтогазу" став директором з управління персоналом УЗ
11:32
Польща може відкрити кордони з середини червня
11:23
Поліція оштрафувала три нічні клуби у Києві: відкрилися попри карантин
11:17
У 2020 році РФ видала понад 100 тисяч паспортів українцям – росЗМІ
11:14
Рада відкрила шлях до підписання "антиколомойського" закону
11:06
Законопроєкти про розширення фінпослуг "Укрпошти": НБУ виступає проти
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!