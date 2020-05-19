Росіянину повідомили про підозру в організації вбивства Окуєвої
Прокуратура повідомила про підозру в організації вбивства добровольця Аміни Окуєвої громадянину Російської Федерації.
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, поліція Київської області
Дослівно ОП: "Встановлено, що підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, він підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль".
Деталі: Поліція повідомляє, що підозрюваному 44 роки. Йому оголосили підозру у вчинені злочинів за ч.3 ст.27, п. 6,11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
Підозру направили до посольства Росії. Найближчим часом правоохоронці обіцяють вирішити питання щодо оголошення іноземця в міжнародний розшук.
Крім того, слідчі підготували клопотання щодо доставки затриманого до суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо: В січні 2020 року виконавців злочину затримали.
30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по автомобілю у якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 Аміна Окуєва загинула, Адама Осмаєва поранили.
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