Росіянину повідомили про підозру в організації вбивства Окуєвої

Прокуратура повідомила про підозру громадянину Російської Федерації в організації вбивства добровольця Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, поліція Київської області

Дослівно ОГП: "Встановлено, що підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, він підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль".

Деталі: Поліція повідомляє, що підозрюваному 44 роки. Йому оголосили підозру у вчинені злочинів за ч.3 ст.27, п. 6,11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Підозру направили до посольства Росії. Найближчим часом правоохоронці обіцяють вирішити питання щодо оголошення іноземця в міжнародний розшук.

Крім того, слідчі підготували клопотання щодо доставки затриманого до суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо: В січні 2020 року виконавців злочину затримали. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про "групу кілерів". Він повідомив, що ДНК одного з затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що до складу злочинної групи загалом входило сім осіб.

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