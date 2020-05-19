Россиянину сообщили о подозрении в организации убийства Окуевой
Прокуратура сообщила о подозрении в организации убийства добровольца Амины Окуевой гражданину Российской Федерации.
Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, полиция Киевской области
Дословно ОГП: "Установлено, что подозреваемый - уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева, подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль".
Детали: Полиция сообщает, что подозреваемому 44 года. Ему объявили подозрение в совершении преступлений по ч.3 ст.27, п. 6,11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.
Подозрение направили в посольство России. В ближайшее время правоохранители обещают решить вопрос об объявлении иностранца в международный розыск.
Кроме того, следователи подготовили ходатайство о доставке задержанного в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним: В январе 2020 года исполнителей преступления задержали.
30 октября 2017 года у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Амина Окуева погибла, Адама Осмаева ранили.
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Предыстория:
- 30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, Окуева погибла.
- Перед этим в Окуеву и Осмаева стреляли 1 июня в Киеве на Подоле.
- Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".