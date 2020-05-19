Россиянину сообщили о подозрении в организации убийства Окуевой

Прокуратура сообщила о подозрении гражданину Российской Федерации в организации убийства добровольца Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, полиция Киевской области

Дословно ОГП: "Установлено, что подозреваемый - уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева, подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль".

Детали: Полиция сообщает, что подозреваемому 44 года. Ему объявили подозрение в совершении преступлений по ч.3 ст.27, п. 6,11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Подозрение направили в посольство России. В ближайшее время правоохранители обещают решить вопрос об объявлении иностранца в международный розыск.

Кроме того, следователи подготовили ходатайство о доставке задержанного в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: В январе 2020 года исполнителей преступления задержали. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет о "группе киллеров". Он сообщил, что ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оружии, брошенного на месте преступления.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в состав преступной группы в целом входило семь человек.

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