Россиянину сообщили о подозрении в организации убийства Окуевой

Прокуратура сообщила о подозрении в организации убийства добровольца Амины Окуевой гражданину Российской Федерации.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, полиция Киевской области

Дословно ОГП: "Установлено, что подозреваемый - уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева, подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль".

Детали: Полиция сообщает, что подозреваемому 44 года. Ему объявили подозрение в совершении преступлений по ч.3 ст.27, п. 6,11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Подозрение направили в посольство России. В ближайшее время правоохранители обещают решить вопрос об объявлении иностранца в международный розыск.

Кроме того, следователи подготовили ходатайство о доставке задержанного в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: В январе 2020 года исполнителей преступления задержали.

30 октября 2017 года у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Амина Окуева погибла, Адама Осмаева ранили.

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