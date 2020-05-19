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Рада відклала розгляд суперечливого президентського законопроєкту про громадянство

Вівторок, 19 травня 2020, 11:52

Верховна Рада у вівторок 19 травня відклала розгляд президентського законопроєкту щодо питань громадянства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням офіційний сайт парламенту.

Спікер ВР Дмитро Разумков під час засідання оголосив, що законопроєкт знято з сьогоднішнього розгляду після звернення керівників кількох фракцій. Він не ставив це питання на голосування.

На офіційному сайті ВР вказано, що розгляд проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства №2590 відкладено. 

Законопроєкт критикують за те, що він був розроблений без залучення представників громадських об'єднань трудових мігрантів.

Найбільші діаспорні організації виступили проти законопроєкту, заявляючи, що він створює категорії "другосортних громадян" і позбавляє їх конституційного права участі у державно-політичному векторі країни.

Головне науково-експертне управління апарату ВР у висновку від 11 січня висловлює низку зауважень до проєкту і зазначає, що він потребує доопрацювання.

Читайте про критику законопроєкту: Українці другого ґатунку: чим небезпечна Зе-ініціатива про подвійне громадянство

Теми: Верховна РадагромадянствоЗеленськийзаконодавство


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