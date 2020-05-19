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В Україні все ще дощитиме і можливі заморозки

Вівторок, 19 травня 2020, 12:42

20 травня атмосферні фронти перемістяться на центральну частину України, тому у середу на Сході, у Сумській області та на Півдні, окрім Криму, очікуються дощі.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "У західних та центральних областях 20 травня суттєві опади – навряд, хіба десь набіжить якась місцева хмарка з місцевими кількома краплями. У центральних областях вдень світитиме сонце. Вітер буде свіжим, із північного заходу, поривчастим". 

 

Деталі: Вночі 20 травня +8+12 градусів, на Півдні +10+15 градусів, вдень в Україні +14+19 градусів, у південній частині та на Закарпатті +17+24 градуси.

У Києві 20 травня суттєві дощі малоймовірні, вночі +10 градусів, вдень +17 градусів. 

 

За словами Діденко, до кінця тижні не потеплішає, більше того – за попередніми прогнозами, 22-23 травня у нічні та ранкові години на Півночі, Заході та у Центрі України можливі невеликі заморозки. 

 

Українська правда
Теми: погода


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