В Украине все еще будут дожди и возможны заморозки

20 мая атмосферные фронты переместятся на центральную часть Украины, поэтому в среду на Востоке, в Сумской области и на юге, кроме Крыма, ожидаются дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "В западных и центральных областях 20 мая существенные осадки – вряд ли будут, разве где-то набежит какое-то местное облачко с местными несколькими каплями. В центральных областях днем ​​будет светить солнце. Ветер будет свежим, с северо-запада, порывистым".

Детали: Ночью 20 мая +8+12 градусов, на юге +10+15 градусов, днем ​​в Украине +14+19 градусов, в южной части и на Закарпатье +17+24 градуса.

В Киеве 20 мая существенные дожди маловероятны, ночью +10 градусов, днем ​​+17 градусов.

По словам Диденко, до конца недели не потеплеет, более того – по предварительным прогнозам, 22-23 мая в ночные и утренние часы на Севере, Западе и в Центре Украины возможны небольшие заморозки.