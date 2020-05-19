Все разделы
Укр / Рус

В Украине все еще будут дожди и возможны заморозки

Вторник, 19 мая 2020, 12:42

20 мая атмосферные фронты переместятся на центральную часть Украины, поэтому в среду на Востоке, в Сумской области и на юге, кроме Крыма, ожидаются дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "В западных и центральных областях 20 мая существенные осадки – вряд ли будут, разве где-то набежит какое-то местное облачко с местными несколькими каплями. В центральных областях днем ​​будет светить солнце. Ветер будет свежим, с северо-запада, порывистым". 

 

Детали: Ночью 20 мая +8+12 градусов, на юге +10+15 градусов, днем ​​в Украине +14+19 градусов, в южной части и на Закарпатье +17+24 градуса.

В Киеве 20 мая существенные дожди маловероятны, ночью +10 градусов, днем ​​+17 градусов. 

 

По словам Диденко, до конца недели не потеплеет, более того – по предварительным прогнозам, 22-23 мая в ночные и утренние часы на Севере, Западе и в Центре Украины возможны небольшие заморозки. 

 

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Голос" инициирует отставку главы МОЗ, обвиняет Степанова во лжи

фотоЗаместитель министра юстиции заявила, что кто-то ворвался в ее кабинет

Шмыгаль уточнил, как ослабят карантин в среду

В Украине снова выздоровели от COVID-19 больше людей, чем заболели

Украинские воины уничтожили одного российского оккупанта — ООС

За сутки в мире подтверждено 88 858 новых случаев COVID-19

Все главные новости...
погода
Синоптики дали прогноз погоды на неделю вперед
Кратковременные дожди пройдут в Украине в ближайшие дни, местами – гроза
В понедельник в Киеве будет очень ветрено
Последние новости
12:51
Прибывшие во Францию ​​из-за пределов ЕС будут отбывать 14-дневный карантин
12:51
В Сумах от COVID-19 выздоровели все медики
12:49
СБУ: Гордон сам инициировал и договаривался об интервью с Поклонской и Гиркиным
12:43
Автомобильный рынок в Европе обвалился из-за пандемии
12:42
В Украине все еще будут дожди и возможны заморозки
12:34
"Севереный поток-2": российский трубоукладчик прибыл в порт, где хранятся части газопровода
12:32
Арахамия говорит, что увидев министра здравоохранения "в бою", поменял к нему отношение
12:28
Кличко о запуске транспорта: не более половины салона, маски, перчатки
12:20
Законпроекты о финуслугах "Укрпочты": Смелянский назвал недостовирными аргументы НБУ
12:06
В Киеве за сутки три жертвы COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!