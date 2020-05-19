В Ужгороді перевіряють супермаркет на спалах коронавірусу – ЗМІ
Вівторок, 19 травня 2020, 13:22
Правоохоронці перевіряють інформацію про спалах коронавірусу в ужгородському супермаркеті.
Джерело: mukachevo.net
Деталі: Місцеві ЗМІ пишуть, що попри захворювання 6-и працівників закладу, супермаркет і далі працює.
Правоохоронці наразі перевіряють інформацію. Зокрема, під час розслідування експерти повинні перевірити дотримання санітарних правил і норм.
Попередня правова кваліфікація у цьому провадженні ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).
Нагадаємо: Станом на ранок 19 травня у Закарпатській області зафіксовано 911 випадків захворювання на COVID-19.