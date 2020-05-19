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В Ужгороді перевіряють супермаркет на спалах коронавірусу – ЗМІ

Вівторок, 19 травня 2020, 13:22
В Ужгороді перевіряють супермаркет на спалах коронавірусу – ЗМІ

Правоохоронці перевіряють інформацію про спалах коронавірусу в ужгородському супермаркеті.

Джерело: mukachevo.net

Деталі: Місцеві ЗМІ пишуть, що попри захворювання 6-и працівників закладу, супермаркет і далі працює.

Правоохоронці наразі перевіряють інформацію. Зокрема, під час розслідування експерти повинні перевірити дотримання санітарних правил і норм.

Попередня правова кваліфікація у цьому провадженні ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Нагадаємо: Станом на ранок 19 травня у Закарпатській області зафіксовано 911 випадків захворювання на COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: УжгородкоронавірусCovid-2019
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