В Ужгороді перевіряють супермаркет на спалах коронавірусу – ЗМІ

Правоохоронці перевіряють інформацію про спалах коронавірусу в ужгородському супермаркеті.

Джерело: mukachevo.net

Деталі: Місцеві ЗМІ пишуть, що попри захворювання 6-и працівників закладу, супермаркет і далі працює.

Правоохоронці наразі перевіряють інформацію. Зокрема, під час розслідування експерти повинні перевірити дотримання санітарних правил і норм.

Попередня правова кваліфікація у цьому провадженні ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Нагадаємо: Станом на ранок 19 травня у Закарпатській області зафіксовано 911 випадків захворювання на COVID-19.