В Ужгороде проверяют супермаркет на вспышку коронавируса – СМИ
Вторник, 19 мая 2020, 13:22
Правоохранители проверяют информацию о вспышке коронавируса в ужгородском супермаркете.
Источник: mukachevo.net
Детали: Местные СМИ пишут, что несмотря на заболевание 6-и работников заведения, супермаркет продолжает работать.
Правоохранители сейчас проверяют информацию. В частности, в ходе расследования эксперты должны проверить соблюдение санитарных правил и норм.
Предварительная правовая квалификация в этом производстве ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
Напомним: По состоянию на утро 19 мая во Закарпатской области зафиксировано 911 случаев заболевания COVID-19.