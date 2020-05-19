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В Ужгороде проверяют супермаркет на вспышку коронавируса – СМИ

Вторник, 19 мая 2020, 13:22

Правоохранители проверяют информацию о вспышке коронавируса в ужгородском супермаркете. 

Источник: mukachevo.net

Детали: Местные СМИ пишут, что несмотря на заболевание 6-и работников заведения, супермаркет продолжает работать.

Правоохранители сейчас проверяют информацию. В частности, в ходе расследования эксперты должны проверить соблюдение санитарных правил и норм.

Предварительная правовая квалификация в этом производстве ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Темы: УжгородкоронавирусCovid-2019


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