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В окупованому Луганську від коронавірусу помер головний лікар профільної лікарні – ЗМІ

Вівторок, 19 травня 2020, 13:51

Головний лікар 4-ї багатопрофільної лікарні окупованого Луганська, яку в ОРЛО визначили профільною з лікування COVID-19, Олексій Навроцький помер від коронавірусу.

Джерело: "Донбас.Реалії" з посиланням на двох медпрацівників із Луганська

Дослівно: "Він перебував у реанімації з двосторонньою пневмонією та був підключений до апарату штучної вентиляції легенів".

Деталі: Навроцький помер 19 травня. Чоловік 1972 року народження отримав позитивний тест 1 травня. Крім нього на коронавірус захворіли його дружина та дитина.

Станом на початок травня перебіг хвороби в них був безсимптомним, проте за три дні Навроцького перевели до реанімації.

 
Олексій Навроцький
фото "Донбас.Реалії" (скрін каналу бойовиків)

Один із медиків розповів, що Навроцький заходив у бокс із хворими в одній масці, коли між пацієнтами сталася конфліктна ситуація, і його покликали втрутитися.

Наприкінці березня лікарню, яку визначили в ОРЛО профільною з лікування коронавірусу, інспектувало так зване керівництво окремих районів Луганської області. Зокрема, ватажок Леонід Пасічник та "міністр охорони здоров’я" Наталя Пащенко.

Теми: окупаціяЛуганськЛуганська областькоронавірусCovid-2019


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