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В оккупированном Луганске от коронавируса умер главврач профильной больницы – СМИ

Вторник, 19 мая 2020, 13:51

Главный врач 4-й многопрофильной больницы оккупированного Луганска, которую в ОРЛО определили профильной по лечению COVID-19, Алексей Навроцкий скончался от коронавируса.

Источник: "Донбасс.Реалии" со ссылкой на двух медработников из Луганска

Дословно: "Он находился в реанимации с двусторонней пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких".

Детали: Навроцкий скончался 19 мая. Мужчина 1972 года рождения получил положительный тест 1 мая. Кроме него на коронавирус заболели его жена и ребенок.

По состоянию на начало мая болезнь у них проходила бессимптомно, однако за три дня Навроцкого перевели в реанимацию.

Один из медиков рассказал, что Навроцкий заходил в бокс с больными в одной маске, когда между пациентами произошла конфликтная ситуация, и его позвали вмешаться.

В конце марта больницу, которую определили в ОРЛО профильной по лечению коронавируса, проверяло так называемое руководство отдельных районов Луганской области. В частности, главарь Леонид Пасечник и "министр здравоохранения" Наталья Пащенко.

Темы: оккупацияЛуганскЛуганская областькоронавирусCovid-2019


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