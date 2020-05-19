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Поліція затримала чотирьох бандитів, які викрали та катували ветерана АТО

Вівторок, 19 травня 2020, 14:27

У місті Покровську Донецької області злочинці викрали ветерана АТО на очах його рідних та силою примушували вступити до кримінального угруповання.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: За даними правоохоронців, 15 травня вночі четверо зловмисників напали на вулиці на 21-річного чоловіка, який є учасником бойових дій під час АТО. Двоє його рідних, які перебували поруч, нічого не змогли вдіяти.

Нападники вивезли заручника у невідомому напрямку, де зав’язали скотчем руки, ноги та очі. Потерпілого протягом 2 годин жорстоко катували. Гроші та ювелірні вироби із золота потерпілого викрадачі забрали собі. Потім полоненого вивезли в багажнику та викинули біля місця, де викрали. Лише випадково він залишився живий.

Потерпілого госпіталізували з численними травмами, він перебуває у тяжкому стані.

Відомо, що раніше представники криміналітету неодноразово намагалися завербувати до кримінального кола хлопця, який був бійцем добровольчого батальйону, а потім проходив службі на контракті в Збройних силах. Однак чоловік засуджував їх діяльність і не збирався ставати найманцем злочинців.

Поліцейські затримали організатора злочину і трьох його спільників. Це неодноразово засуджені жителі Покровська, у деяких – по 5-6 судимостей. Один із учасників групи – громадянин Азербайджану. Організатором злочину є 28-річний житель Покровська, який є обвинуваченим у вбивстві, вчиненому у 2018 році. Наразі справа перебуває на розгляді в суді.

Підозрюваним інкримінують три статті Кримінального кодексу: ч.2 ст. 187 (розбій), ст. 146 (викрадення людини), ст. 127 (катування). Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: поліціяДонецька областькриміналАТО


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