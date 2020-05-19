Полиция задержала четырех бандитов, которые похитили и пытали ветерана АТО

В городе Покровске Донецкой области преступники похитили ветерана АТО на глазах его родных и силой заставляли вступить в криминальную группировку.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: По данным правоохранителей, 15 мая ночью четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего мужчину, который является участником боевых действий в АТО. Двое его родных, находившихся рядом, ничего не смогли сделать.

Нападавшие вывезли заложника в неизвестном направлении, где завязали скотчем руки, ноги и глаза. Пострадавшего в течение 2 часов жестоко пытали. Деньги и золотые ювелирные изделия потерпевшего похитители забрали себе. Затем пленного вывезли в багажнике и выбросили возле места, где похитили. Лишь случайно он остался жив.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии.

Известно, что ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать в уголовные круга парня, который был бойцом добровольческого батальона, а затем проходил службу по контракту в Вооруженных силах. Однако мужчина осуждал их деятельность и не собирался становиться наемным преступником.

Полицейские задержали организатора преступления и трех его сообщников. Это неоднократно судимые жители Покровска, у некоторых - по 5-6 судимостей. Один из участников группы - гражданин Азербайджана. Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, у которого есть обвинение в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится в суде.

Подозреваемым инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ч.2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (похищение человека), ст. 127 (пытки). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.