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Венеційська комісія розгляне український проєкт закону про референдум

Вівторок, 19 травня 2020, 14:55

Венеційська комісія розгляне запит України щодо проєкту закону про всеукраїнський референдум.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розмістили сьогодні на сайті інституції.

"13 травня 2020 року голова Верховної Ради України надіслав запит на висновок Венеційської комісії щодо проєкту Закону України "Про всеукраїнський референдум", - йдеться у повідомленні.  

Мова йде про проєкт закону "Про всеукраїнський референдум". Дата майбутнього оголошення висновку не повідомляється.

Зазначимо, що запит поданий головою Верховної Ради України. Це буває нечасто і зазвичай свідчить, що Рада планує дочекатися висновку Венеційської комісії до того, як виносити проєкт на розгляд. У Верховній Раді проєкт ще не зареєстрований.

Як повідомляє УНІАН, 16 травня спікер Дмитро Разумков заявив, що парламент може розглянути закон про всеукраїнський референдум "найближчим часом". 

"У вівторок, якщо я не помиляюся, або в середу було підписано лист до Венеціанської комісії і туди було направлено перший законопроєкт з цього пакету про народовладдя – про загальнонаціональний референдум. І я сподіваюся, що найближчим часом, там кілька тижнів, ми зможемо його винести в зал Верховної Ради і розглянути", - сказав Разумков. Він підкреслив, що це повинен бути "найбільш збалансований та якісний законопроєкт".

Проєкт був винесений на громадське обговорення 4 березня, воно мало тривати до 18 березня включно. Зазначалося, що це перший законопроєкт у сфері народовладдя та прямої демократії, що схвалений учасниками робочої групи з розробки проєктів законів з питань народовладдя.

Теми: референдумЄвропа


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