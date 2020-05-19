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Венецианская комиссия рассмотрит украинский проект закона о референдуме

Вторник, 19 мая 2020, 14:55

Венецианская комиссия рассмотрит запрос Украины по проекту закона о всеукраинском референдуме.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение разместили сегодня на сайте института.

"13 мая 2020 председатель Верховной рады Украины направил запрос на вывод Венецианской комиссии относительно проекту Закона Украины" О всеукраинском референдуме ", - говорится в сообщении.

Речь идет о проект закона "О всеукраинском референдуме". Дата будущего оглашения заключения не сообщается.

Отметим, что запрос подан председателем Верховной Рады Украины. Это бывает нечасто и обычно свидетельствует, что Рада планирует дождаться заключения Венецианской комиссии до того, как выносить проект на рассмотрение. В Верховной Раде проект еще не зарегистрирован.

Как сообщает УНИАН, 16 мая спикер Дмитрий Разумков заявил, что парламент может рассмотреть закон о всеукраинском референдуме "в ближайшее время".

"Во вторник, если я не ошибаюсь, или в среду было подписано письмо в Венецианскую комиссию и туда был направлен первый законопроект из этого пакета о народовластии - об общенациональном референдуме. И я надеюсь, что в ближайшее время там несколько недель, мы сможем его вынести в зал Верховной Рады и рассмотреть ", - сказал Разумков. Он подчеркнул, что это должен быть "наиболее сбалансированный и качественный законопроект".

Проект был вынесен на общественное обсуждение 4 марта, оно должно было продолжаться до 18 марта включительно. Отмечалось, что это первый законопроект в сфере народовластия и прямой демократии, одобренный участниками рабочей группы по разработке проектов законов по вопросам народовластия.

Темы: референдумЕвропа


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