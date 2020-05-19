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Рада вирішила доопрацювати проєкт закону про медіа

Вівторок, 19 травня 2020, 15:08
Рада вирішила доопрацювати проєкт закону про медіа

Верховна Рада відправила на доопрацювання проєкт закону про медіа.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Депутатам запропонували два проєкти закону про медіа – №2693 (авторства групи депутатів на чолі з Олександром Ткаченком) і №2693-1 (групи депутатів на чолі з Миколою Книжицьким).

Комітет прийняв рішення направити на доопрацювання обидва законопроєкти – і основний, і альтернативний.

У результаті основний законопроєкт відправили на доопрацювання: за це проголосували 278 депутатів.

Пряма мова Олександра Ткаченка: "Стосовно цього законопроєкту точилося багато дискусій. Ми отримали десятки звернень представників індустрії, мали триденну відеоконференцію з Радою Європи. На разі багато потрібно структурних доповнень, тому краще відправити це на перше повторне читання.

Вони стосуються як повноважень Національної ради, так і регулювання онлайн медіа і приведення багатьох положень – у тому числі мовлення громад – до правил європейської директиви про аудіо-візуальні медіа.

Під час обговорення було багато заперечень стосовно такого поняття як мова ворожнечі. Для вашої інформації: минулого тижня парламент Франції прийняв закон, за яким вводиться регулювання мови ворожнечі, мови терористів – у тому числі, в онлайн медіа і зобов’язання прибирати з онлайн платформ, таких, як Youtube і Facebook, мову ворожнечі. Або штраф – 1 мільйон 250 тисяч євро.

Тому дискусія відкрита. Запрошую усіх до подальшої дискусії у цьому питанні".

Пряма мова Миколи Княжицького. "Ці два законопроєкти багато в чому схожі. Там дуже багато позитивних напрацювань. Відмінності полягали в тому, що в нашому законопроєкті пропонувалося залишити перелік осіб і механізм блокування контенту, який прямо або опосередковано носить пропагандистський характер.

Відмінність полягала у тому, що ми виступали проти обов’язковості реєстрації онлайн медіа – таких, як "New York Times" і "Wall Street Journal", але за право держави обмежити в Україні поширення тих медіа, які виступають з антиукраїнської позиції. Ми також наполягали на введенні в законопроєкт норми про прозорість фінансування і прозорість власності.

Ми домовилися на комітеті, що на базі двох законопроєктів напрацюємо спільний законопроєкт. Тому ми підтримуємо те. щоб направити цей законопроєкт на доопрацювання: якщо перший – на базі першого, якщо другий – на базі другого".

Передісторія:

  • У кінці листопада 2019 року Олександр Ткаченко презентував разом з Міністерством культури чернетку закону про медіа, в ній піднімалися питання реєстрації та оподаткування ЗМІ, питання незалежності редакції від власника ресурсу і врегулювання блогерів.
  • 27 грудня народні депутати від "Слуги народу" подали у Верховну Раду законопроєкт 2693 про діяльність медіа. Ініціатором законопроєкту є, зокрема, колишній гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко. Згодом було оприлюднено текст законопроєкту.
  • Серед іншого, передбачається, шо суб'єкти медіа не можуть належати чи отримувати фінансування від громадян або юросіб держави-агресора (Росії), поширювати матеріали, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора або недостовірні матеріали про збройну агресію і дії держави-агресора тощо.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІВерховна Радазакон про мовиТкаченко
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