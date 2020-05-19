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Рада решила доработать проект закона о медиа

Вторник, 19 мая 2020, 15:08
Рада решила доработать проект закона о медиа

Верховная Рада отправила на доработку проект закона о медиа.

Источник: заседание парламента

Детали: Депутатам предложили два проекты закона о медиа – №2693 (авторства группы депутатов во главе с Александром Ткаченко) и №2693-1 (группы депутатов во главе с Николаем Книжицким).

Комитет принял решение направить на доработку оба законопроекты – и основной, и альтернативный.

В результате основной законопроект отправили на доработку: за это проголосовали 278 депутатов.

Прямая речь Александра Ткаченко: "Относительно этого законопроекта было много дискуссий. Мы получили десятки обращений представителей индустрии, имели трехдневную видеоконференцию с Советом Европы. На данный момент нужно много структурных дополнений, поэтому лучше отправить это на первое повторное чтение.

Они касаются как полномочий Национального совета, так и регулирования онлайн медиа и приведения многих положений – в том числе вещания общин – (в соответствие) с правилами европейской директивы об аудио-визуальных медиа.

Во время обсуждения было много возражений относительно такого понятия как язык вражды. Для вашей информации: на прошлой неделе парламент Франции принял закон, по которому вводится регулирование языка вражды, языка террористов – в том числе, в онлайн медиа, и обязательство убирать с онлайн платформ, таких, как Youtube и Facebook, язык вражды. Либо штраф – 1 миллион 250 тысяч евро.

Поэтому дискуссия открыта. Приглашаю всех к дальнейшей дискуссии по этому вопросу".

Прямая речь Николая Княжицкого: "Эти два законопроекты во многом похожи. Там очень много положительных наработок. Различия заключались в том, что в нашем законопроекте предлагалось оставить перечень лиц и механизм блокировки контента, который прямо или косвенно носит пропагандистский характер.

Отличие заключалось в том, что мы выступали против обязательности регистрации онлайн медиа - таких, как "New York Times" и "Wall Street Journal", но за право государства ограничить в Украине распространение тех медиа, которые выступают с антиукраинской позиции. Мы также настаивали на введении в законопроект нормы о прозрачности финансирования и прозрачности собственности.

Мы договорились на комитете, что на базе двух законопроектов наработаем общий законопроект. Поэтому мы поддерживаем то. чтобы направить этот законопроект на доработку: если первый – на базе первого, если второй – на базе второго".

Предыстория:

  • В конце ноября 2019 года Александр Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о СМИ, в нем поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопросы независимости редакции от владельца ресурса и урегулирования блоггеров.
  • 27 декабря народные депутаты от "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о деятельности медиа. Инициатором законопроекта стал, в частности, бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко. Позже был обнародован текст законопроекта.
  • Среди прочего, предполагается, чтоо субъекты медиа не могут принадлежать или получать финансирование от граждан или юрлиц государства-агрессора (России), распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора или недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора и т.п.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИВерховная Радазакон о языкахТкаченко
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