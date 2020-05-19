Рада решила доработать проект закона о медиа

Верховная Рада отправила на доработку проект закона о медиа.

Источник: заседание парламента

Детали: Депутатам предложили два проекты закона о медиа – №2693 (авторства группы депутатов во главе с Александром Ткаченко) и №2693-1 (группы депутатов во главе с Николаем Книжицким).

Комитет принял решение направить на доработку оба законопроекты – и основной, и альтернативный.

В результате основной законопроект отправили на доработку: за это проголосовали 278 депутатов.

Прямая речь Александра Ткаченко: "Относительно этого законопроекта было много дискуссий. Мы получили десятки обращений представителей индустрии, имели трехдневную видеоконференцию с Советом Европы. На данный момент нужно много структурных дополнений, поэтому лучше отправить это на первое повторное чтение.

Они касаются как полномочий Национального совета, так и регулирования онлайн медиа и приведения многих положений – в том числе вещания общин – (в соответствие) с правилами европейской директивы об аудио-визуальных медиа.

Во время обсуждения было много возражений относительно такого понятия как язык вражды. Для вашей информации: на прошлой неделе парламент Франции принял закон, по которому вводится регулирование языка вражды, языка террористов – в том числе, в онлайн медиа, и обязательство убирать с онлайн платформ, таких, как Youtube и Facebook, язык вражды. Либо штраф – 1 миллион 250 тысяч евро.

Поэтому дискуссия открыта. Приглашаю всех к дальнейшей дискуссии по этому вопросу".