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Грузія і Україна можуть відновити регулярні авіарейси з 1 липня

Вівторок, 19 травня 2020, 15:52

Українські авіакомпанії звернулися до Грузії із заявою про готовність відновити польоти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами міністра, він провів відеоконференції із грузинською колегою Нателою Турнава і вона повідомила, що Грузія готується відчинити свої кордони для здійснення регулярних міжнародних рейсів з 1 липня.

"Ми готові швидко та синхронно діяти, щоб у координації з міністерствами закордонних справ обох країн відновити регулярні пасажирські авіаперевезення. Українські авіакомпанії вже звернулися до грузинської сторони із заявою про готовність відновити польоти", - написав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"ЄвроПравда" сьогодні повідомляла, що в уряді за пропозицією МЗС розпочали роботу над відкриттям авіасполучення з України до інших держав.

Як відомо, до 15 червня діє заборона на в’їзд до держав Шенгену для громадян України та інших держав, що не є членами ЄС, окрім низки винятків для тих, хто проживає, працює у відповідних державах тощо.  Наразі невідомо, чи буде ця заборона поновлена.

Теми: ГрузіяУкраїна


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