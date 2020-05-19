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Грузия и Украина могут возобновить регулярные авиарейсы с 1 июля

Вторник, 19 мая 2020, 15:52

Украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, он провел видеоконференции с грузинской коллегой Нателла Турнаво и она сообщила, что Грузия готовится открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.

"Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты", - написал Криклий в своем Telegram-канале.

ЕвроПравда сегодня сообщала, что в правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений для проживающих, работающих в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.

Темы: ГрузияУкраина


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