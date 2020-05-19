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Магазини, кафе і перукарні впіймали на зловживанні послабленням карантину

Вівторок, 19 травня 2020, 15:55
Магазини, кафе і перукарні впіймали на зловживанні послабленням карантину

Держпродспоживслужба перевірила понад 9,6 тис. об'єктів торгівлі, харчування, перукарень та салонів краси щодо дотримання протиепідемічних заходів після послаблення карантину 11 травня. На 1 289 об’єктах виявлено порушення.

Джерело: сайт Кабінету міністрів

Деталі: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у період з 11 до 17 травня провела перевірку щодо дотримання зазначеними об’єктами санітарних норм та правил в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, встановлено 591 порушення на об'єктах торгівлі продовольчими товарами, 270 – на об'єктах торгівлі непродовольчими товарами, 45 – на об’єктах громадського харчування, 149 – у перукарнях та салонах краси і 234 порушення знайдено на інших об’єктах.

За цими фактами складено 98 адміністративних протоколів, у 10 випадках поінформовано поліцію.

Українська правда
Теми: карантинторгівлякоронавірус
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