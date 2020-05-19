Магазины, кафе и парикмахерские пойманы на злоупотреблении ослаблением карантина

Госпродпотребслужба проверила более 9,6 тыс. объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты на соблюдение противоэпидемических мероприятий после ослабления карантина 11 мая. На 1289 объектах выявлены нарушения.

Источник: сайт Кабинета министров

Детали: Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в период с 11 по 17 мая провела проверку соблюдения указанными объектами санитарных норм и правил в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, установлено 591 нарушение на объектах торговли продовольственными товарами, 270 - на объектах торговли непродовольственными товарами, 45 - на объектах общественного питания, 149 – в парикмахерских и салонах красоты и 234 нарушения найдены на других объектах.

По этим фактам составлены 98 административных протоколов, в 10 случаях проинформирована полиция.