Київські фонтани увімкнуть 31 травня

Міський фонтани у столиці увімкнуть на День Києва – 31 травня.

Джерело: Київська міська державна адміністрація з посиланням на директора КП "Київводфонд" Світлану Козловську

Пряма мова: "Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв’язку з карантинними обмеженнями".

Деталі: Пробні запуски водограїв відбудуться наприкінці цього тижня.

Столичні фонтани працюватимуть із 31 травня до 30 вересня. У вечірні години на них вмикатимуть світлодіодний та музичний супровід. Щопонеділка у роботі водограїв робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

Для довідки: СВКП "Київводфонд" експлуатує 8 столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності – "Великий" та комплекс з шести водограїв "Малі" (парна сторона вулиці Хрещатик), фонтани "Водяна куля", "Каскадний" і "Засновники Києва" (непарна сторона вулиці Хрещатик), фонтан "Хрещатик" на вулиці Хрещатик, 25, фонтан на вулиці Великій Васильківській, 119-121 та комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу.

