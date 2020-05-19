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Київські фонтани увімкнуть 31 травня

Вівторок, 19 травня 2020, 15:57
Фото yilin.com.ua

Міський фонтани у столиці увімкнуть на День Києва – 31 травня.

Джерело: Київська міська державна адміністрація з посиланням на директора КП "Київводфонд" Світлану Козловську

Пряма мова: "Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв’язку з карантинними обмеженнями".

Деталі: Пробні запуски водограїв відбудуться наприкінці цього тижня.

Столичні фонтани працюватимуть із 31 травня до 30 вересня. У вечірні години на них вмикатимуть світлодіодний та музичний супровід. Щопонеділка у роботі водограїв робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

Для довідки: СВКП "Київводфонд" експлуатує 8 столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності – "Великий" та комплекс з шести водограїв "Малі" (парна сторона вулиці Хрещатик), фонтани "Водяна куля", "Каскадний" і "Засновники Києва" (непарна сторона вулиці Хрещатик), фонтан "Хрещатик" на вулиці Хрещатик, 25, фонтан на вулиці Великій Васильківській, 119-121 та комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу.

Українська правда
Теми: Київ


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