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Киевские фонтаны включат 31 мая

Вторник, 19 мая 2020, 15:57
Фото yilin.com.ua

Городской фонтаны в столице включат в День Киева – 31 мая.

Источник: Киевская городская государственная администрация со ссылкой на директора КП "Киевводфонд" Светлану Козловскую

Прямая речь: "Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями".

Детали: Пробные запуски фонтанов состоятся в конце этой недели.

Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября. В вечерние часы на них будут включать светодиодное и музыкальное сопровождение. Каждый понедельник в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Для справки: СВКП "Киевводфонд" эксплуатирует 8 столичных фонтанов, а именно: на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс из шести фонтанов "Малые" (четная сторона улицы Крещатик), фонтаны "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева" (нечетная сторона улицы Крещатик), фонтан "Крещатик" на улице Крещатик, 25, фонтан на улице Большой Васильковской, 119-121 и комплекс фонтанов в акватории Русановского канала. 

Украинская правда
Темы: Киев


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