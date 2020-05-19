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Сербія планує відкрити кордони з 1 червня

Вівторок, 19 травня 2020, 17:22

Сербія збирається відкрити кордони з 1 червня з метою сприяння економічної активності.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич під час відео конференції з лідерами Болгарії, Греції і Румунії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Президент Вучич зазначив, що з метою сприяння економічній діяльності Сербія згодна відкрити кордони 1 червня із застосуванням відповідних епідеміологічних заходів. Він підкреслив, що взаємна угода про ослаблення обмежень на перетин кордону є одним з ключових елементів стимулювання економіки, особливо у сфері туризму.

Співрозмовники прийшли до висновку, що всі чотири країни успішно борються з коронавірусом, і заявили, що відкриття кордонів дозволить прискорити відновлення національних економік.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив на відеоконференції, що з 1 червня поїздки між Болгарією і Сербією, а також Болгарією і Грецією будуть можливі без карантину.

За його словами, пасажирам потрібно буде тільки заповнити двосторонню декларацію про те, що у них немає симптомів вірусу, що вони не були поміщені в карантин у своїй країні, що вони згодні подорожувати на свій страх і ризик і що вони залишать свій контактний телефон.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував відкрити грецький кордон з 1 червня для ділових поїздок, сезонних робітників і членів сімей, які проживають в інших країнах, в той час як відкриття кордону для туристичних поїздок заплановано на 15 червня.

Теми: Сербіякарантин


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