Сербия планирует открыть границы с 1 июня

Сербия собирается открыть границы с 1 июня с целью содействия экономической активности.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич во время видеоконференции с лидерами Болгарии, Греции и Румынии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Президент Вучич отметил, что с целью содействия экономической деятельности Сербия согласна открыть границы 1 июня с применением соответствующих эпидемиологических мероприятий. Он подчеркнул, что взаимное соглашение об ослаблении ограничений на пересечение границы является одним из ключевых элементов стимулирования экономики, особенно в сфере туризма.

Собеседники пришли к выводу, что все четыре страны успешно борются с коронавируса, и заявили, что открытие границ позволит ускорить восстановление национальных экономик.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил на видеоконференции, что с 1 июня поездки между Болгарией и Сербией, а также Болгарией и Грецией будут возможны без карантина.

По его словам, пассажирам нужно будет только заполнить двустороннюю декларацию о том, что у них нет симптомов вируса, они не были помещены в карантин в своей стране, они согласны путешествовать на свой страх и риск и что они оставят свой контактный телефон.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил открыть греческую границу с 1 июня для деловых поездок, сезонных рабочих и членов семей, проживающих в других странах, в то время как открытие границы для туристических поездок запланировано на 15 июня.