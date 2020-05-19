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Зеленський змінив очільника центру СБУ по боротьбі з тероризмом

Вівторок, 19 травня 2020, 17:35
Зеленський змінив очільника центру СБУ по боротьбі з тероризмом

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України Олександра Устименка і призначив замість нього Сергія Дусика.

Джерело: відповідні укази глави держави №№ 187 і 188, опубліковані на його сайті

Деталі: Обидва укази підписані 19 травня.

За даними ЗМІ, Устименко обіймав цю посаду з березня 2015 року. Новий начальник Дусик раніше був командиром дніпропетровського підрозділу "Альфа". В "Альфі" колись працював і Устименко.

Українська правда
Теми: СБУЗеленськийзвільнення
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