Зеленский сменил главу центра СБУ по борьбе с терроризмом

Президент Владимир Зеленский уволил от должности главы Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины Александра Устименко и назначил вместо него Сергея Дусика.

Источник: соответствующие указы главы государства №№ 187 и 188, опубликованные на его сайте

Детали: Оба указа подписаны 19 мая.

По данным СМИ, Устименко занимал эту должность с марта 2015 года. А новый начальник Дусик ранее был командиром днепропетровского подразделения "Альфа". В "Альфе" когда-то работал и Устименко.