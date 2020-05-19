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Зеленский сменил главу центра СБУ по борьбе с терроризмом

Вторник, 19 мая 2020, 17:35
Зеленский сменил главу центра СБУ по борьбе с терроризмом

Президент Владимир Зеленский уволил от должности главы Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины Александра Устименко и назначил вместо него Сергея Дусика.

Источник: соответствующие указы главы государства №№ 187 и 188, опубликованные на его сайте

Детали: Оба указа подписаны 19 мая.

По данным СМИ, Устименко занимал эту должность с марта 2015 года. А новый начальник Дусик ранее был командиром днепропетровского подразделения "Альфа". В "Альфе" когда-то работал и Устименко.

Украинская правда

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Темы: СБУЗеленскийувольнение
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