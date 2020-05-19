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На кордоні з Росією затримали українку, яка перебуває в розшуку за 4 статтями

Вівторок, 19 травня 2020, 17:49

На кордоні з Росією прикордонники затримали українку, яку розшукували правоохоронці.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Напередодні в пункт пропуску "Гоптівка" на автомобілі марки "Hyundai" прибула громадянка України 1982 року народження. Вона прямувала з Росії в Україну.

Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що жінка перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена статтями 364 "Зловживання владою або службовим становищем", 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)", 255 "Створення злочинної організації", 366 "Службове підроблення" ККУ.

Для прийняття подальшого правового рішення громадянку передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.

Речник ДПСУ уточнив "Українській правді", що вищевказану громадянку розшукували поліцейські Одеської області.

Українська правда
Теми: кордонПрикордонна службакримінал


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