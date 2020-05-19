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На границе с Россией задержана украинка, которая находится в розыске по 4 статьям

Вторник, 19 мая 2020, 17:49

На границе с Россией пограничники задержали украинку, которую разыскивали правоохранители.

Источник: Государственная пограничная служба, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Накануне в пункт пропуска "Гоптовка" на автомобиле марки "Hyundai" прибыла гражданка Украины 1982 года рождения. Она направлялась из России в Украину.

Во время проверки документов правоохранители установили, что женщина находится в розыске по подозрению в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 364 "Злоупотребление властью или служебным положением", 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", 255 "Создание преступной организации", 366 "Служебный подлог" УК.

Для принятия дальнейшего правового решения гражданку передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Спикер ГПСУ уточнил "Украинской правде", что вышеуказанную гражданку разыскивали полицейские Одесской области.

Украинская правда
Темы: границаПограничная службакриминал


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