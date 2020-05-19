Поліція піймала чоловіка, який вкрав поштову скриньку одного з телеканалів
Маючи доступ до електронної пошти, фігурант змінив пароль та підв’язав інший номер телефону до офіційної електронної скриньки телекомпанії, чим заблокував отримання службової інформації.
Джерело: департамент кіберполіції Національної поліції України
Деталі: Співробітники кіберполіції у Львівській області викрили 28-річного місцевого мешканця, який заблокував доступу до службової електронної скриньки одного з місцевих телеканалів.
Заблокована електронна пошта є офіційною скринькою телеканалу, на яку надходили новинні матеріали, рекламні замовлення та пропозиції. Таким чином її блокування завдало незручності у роботі телекомпанії.
Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта. Його підозрюють у несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів.