Поліція піймала чоловіка, який вкрав поштову скриньку одного з телеканалів

Маючи доступ до електронної пошти, фігурант змінив пароль та підв’язав інший номер телефону до офіційної електронної скриньки телекомпанії, чим заблокував отримання службової інформації.

Джерело: департамент кіберполіції Національної поліції України

Деталі: Співробітники кіберполіції у Львівській області викрили 28-річного місцевого мешканця, який заблокував доступу до службової електронної скриньки одного з місцевих телеканалів.

Заблокована електронна пошта є офіційною скринькою телеканалу, на яку надходили новинні матеріали, рекламні замовлення та пропозиції. Таким чином її блокування завдало незручності у роботі телекомпанії.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта. Його підозрюють у несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів.