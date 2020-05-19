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Поліція піймала чоловіка, який вкрав поштову скриньку одного з телеканалів

Вівторок, 19 травня 2020, 18:10
Поліція піймала чоловіка, який вкрав поштову скриньку одного з телеканалів

Маючи доступ до електронної пошти, фігурант змінив пароль та підв’язав інший номер телефону до офіційної електронної скриньки телекомпанії, чим заблокував отримання службової інформації.

Джерело: департамент кіберполіції Національної поліції України

Деталі: Співробітники кіберполіції у Львівській області викрили 28-річного місцевого мешканця, який заблокував доступу до службової електронної скриньки одного з місцевих телеканалів.

Заблокована електронна пошта є офіційною скринькою телеканалу, на яку надходили новинні матеріали, рекламні замовлення та пропозиції. Таким чином її блокування завдало незручності у роботі телекомпанії.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта. Його підозрюють у несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів.

Українська правда
Теми: поліціяЛьвівщина
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