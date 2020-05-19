Полиция поймала мужчину, который украл почтовый ящик одного из телеканалов

Имея доступ, фигурант сменил пароль и привязал другой номер к официальной электронной почте телекомпании, чем заблокировал получения служебной информации.

Источник: департамент киберполиции Национальной полиции Украины

Детали: Сотрудники киберполиции во Львовской области разоблачили 28-летнего местного жителя, который заблокировал доступ к служебной электронной почты одного из местных телеканалов.

Заблокированная электронная почта является официальным ящиком телеканала, на которую поступали новостные материалы, рекламные заказы и предложения. Таким образом, ее блокировка нанесла неудобства в работе телекомпании.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. Его подозревают в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров.