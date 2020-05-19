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Большое жюри США рассматривает дело Коломойского по отмыванию средств – СМИ

Вторник, 19 мая 2020, 18:46

Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.

Источник: BuzzFeed News

Детали: Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало деньги из "Приватбанка" через лабиринт оффшорных компаний в США, согласно двум источникам издания, знакомыми с расследованием.

Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки.

Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Предыстория: В апреле СМИ сообщали, что Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Темы: КоломойскийСШАсуд


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