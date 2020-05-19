Болгарія надасть засоби захисту для українських медиків

Уряд Болгарії схвалив рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту для українських медиків.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це стало відомо під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Болгарії Екатериною Захарієвою.

Під час розмови міністри обговорили заходи, яких вживають уряди обох країн з метою протидії поширенню коронавірусу.

"Міністр закордонних справ України подякував болгарській колезі за ухвалене урядом Болгарії рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту для українських медиків" - повідомили у пресслужбі.

Основну увагу співрозмовники приділили актуальним питанням розвитку українсько-болгарських відносин у політичній, економічній та консульській сферах, а також проблематиці захисту національних меншин.

Міністри також обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити.