Болгария предоставит средства защиты для украинских медиков

Правительство Болгарии одобрило решение оказать гуманитарную помощь Украине в виде средств защиты для украинских медиков.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу МИД, об этом стало известно во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Болгарии Екатериною Захариевой.

Во время разговора министры обсудили меры, которые принимают правительства обеих стран с целью противодействия распространению коронавирус.

"Министр иностранных дел Украины поблагодарил болгарскому коллеге за принятое правительством Болгарии решение предоставить гуманитарную помощь Украине в виде средств защиты для украинских медиков", - сообщили в пресс-службе.

Основное внимание собеседники уделили актуальным вопросам развития украинско-болгарских отношений в политической, экономической и консульской сферах, а также проблематике защиты национальных меньшинств.

Министры также обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты.