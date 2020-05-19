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У Кличка назвали 2 умови, за яких відкриються ТРЦ в Києві

Вівторок, 19 травня 2020, 19:26
У Кличка назвали 2 умови, за яких відкриються ТРЦ в Києві

Відкриття торгово-розважальних центрів у Києві можливе за двох умов: дотримання існуючих обмежень та відкриття метро.

Джерело: заява в.о. першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського на онлайн-зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні, яку передає сайт Київської держадміністрації

Пряма мова: "Столична влада пильно стежить за інформаційним простором, і ми "за" відкриття ТРЦ, але разом із тим необхідно нівелювати всі складнощі та ризики щодо збільшення захворюваності. Торговельно-розважальні центри без метрополітену навряд чи зможуть запрацювати, хоча б тому, що працівникам необхідно добиратися на роботу. Це саме та частина працівників, яка забезпечує функціонування бізнесу, який працює в ТРЦ. Тож, аби не ускладнювати трафік у Києві, є сенс почекати з відкриттям ТРЦ до відновлення роботи метрополітену. Тому ми чекаємо на рішення Кабінету Міністрів, коли нам дозволять відкрити метро".

Деталі: Присутній на зустрічі радник мера Києва Володимир Бондаренко зазначив, що говорити про офіційну дату відкриття ТРЦ у столиці зарано. Крім того, центри не відкриватимуться одночасно, адже кожен з них має різний ступінь готовності до виходу з карантину. Тому як тільки ТРЦ буде готовий до відкриття за умови дотримання усіх правил, він і розпочне роботу.

Українська правда
Теми: Київкарантинкоронавірус
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