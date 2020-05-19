Все разделы
Укр / Рус

У Кличко назвали 2 условия, при которых откроются ТРЦ в Киеве

Вторник, 19 мая 2020, 19:26

Открытие торгово-развлекательных центров в Киеве возможно при двух условиях: соблюдение существующих ограничений и открытие метро.

Источник: заявление и.о. первого заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского на онлайн-встрече с представителями Американской торговой палаты в Украине, которое передает сайт Киевской госадминистрации

Прямая речь: "Столичная власть пристально следит за информационным пространством, и мы "за" открытие ТРЦ, но вместе с тем необходимо нивелировать все сложности и риски увеличения заболеваемости. Торгово-развлекательные центры без метрополитена вряд ли смогут заработать, хотя бы потому, что работникам необходимо добираться на работу. Это именно та часть работников, которая обеспечивает функционирование бизнеса, который работает в ТРЦ. Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл повременить с открытием ТРЦ до восстановления работы метрополитена. Поэтому мы ждем решения Кабинета министров, когда нам позволят открыть метро".

Детали: Присутствующий на встрече советник мэра Киева Владимир Бондаренко отметил, что говорить об официальной дате открытия ТРЦ в столице рано. Кроме того, центры не будут открываться одновременно, ведь каждый из них имеет разную степень готовности к выходу из карантина. Поэтому как только ТРЦ будет готов к открытию при условии соблюдения всех правил, он и начнет работу.

Украинская правда
Темы: Киевкарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоБольшое жюри США рассматривает дело Коломойского по отмыванию средств – СМИ

ИнфографикаПереносят ли коронавирус мухи и комары: Минздрав дал разъяснение

МИД начал вести переговоры об открытии авиарейсов за границу

Рада решила переименовать День защитника Украины

В оккупированном Луганске от коронавируса умер главврач профильной больницы – СМИ

СБУ: Гордон сам инициировал и договаривался об интервью с Поклонской и Гиркиным

Все главные новости...
Киев
Развитие столицы или поблажки для застройщиков? Как выглядит проект нового генплана Киева
Киевские фонтаны включат 31 мая
В Киеве показали, как утилизируют использованные маски и перчатки
Последние новости
19:50
В Италии возобновился рост смертности и числа новых заражений коронавирусом
19:26
У Кличко назвали 2 условия, при которых откроются ТРЦ в Киеве
19:15
Болгария предоставит средства защиты для украинских медиков
19:13
Госрегулятор связи снизил ставку интерконнекта и ожидает снижения стоимости звонков
18:46
обновленоБольшое жюри США рассматривает дело Коломойского по отмыванию средств – СМИ
18:45
Рынок ОВГЗ: Минфин привлек в бюджет 21,2 млрд и снизил ставку доходности
18:43
Документ"Слуги" предложили Зеленскому провести праймериз перед выборами мэра Киева
18:32
При каких условиях откроют кинотеатры и концертзалы – рассказали в Минкульте
18:27
В Испании третий день подряд менее 100 умерших от коронавируса
18:13
Украинка умерла от коронавируса в Британии
Все новости...