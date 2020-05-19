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У Кличко назвали 2 условия, при которых откроются ТРЦ в Киеве

Вторник, 19 мая 2020, 19:26
У Кличко назвали 2 условия, при которых откроются ТРЦ в Киеве

Открытие торгово-развлекательных центров в Киеве возможно при двух условиях: соблюдение существующих ограничений и открытие метро.

Источник: заявление и.о. первого заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского на онлайн-встрече с представителями Американской торговой палаты в Украине, которое передает сайт Киевской госадминистрации

Прямая речь: "Столичная власть пристально следит за информационным пространством, и мы "за" открытие ТРЦ, но вместе с тем необходимо нивелировать все сложности и риски увеличения заболеваемости. Торгово-развлекательные центры без метрополитена вряд ли смогут заработать, хотя бы потому, что работникам необходимо добираться на работу. Это именно та часть работников, которая обеспечивает функционирование бизнеса, который работает в ТРЦ. Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл повременить с открытием ТРЦ до восстановления работы метрополитена. Поэтому мы ждем решения Кабинета министров, когда нам позволят открыть метро".

Детали: Присутствующий на встрече советник мэра Киева Владимир Бондаренко отметил, что говорить об официальной дате открытия ТРЦ в столице рано. Кроме того, центры не будут открываться одновременно, ведь каждый из них имеет разную степень готовности к выходу из карантина. Поэтому как только ТРЦ будет готов к открытию при условии соблюдения всех правил, он и начнет работу.

Украинская правда
Темы: Киевкарантинкоронавирус
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